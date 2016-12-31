Лоренсо: Маркес — фаворит, но титул MotoGP в 2017-м разыграют три-четыре пилота

Трёхкратный чемпион MotoGPполагает, что действующий обладатель титулабудет главным фаворитом сезона-2017, но конкуренция будет высокой.«Чемпион всегда фаворит, так что это Марк. Но борьба будет плотной. Маверик Виньялес теперь в „Ямахе“, и от Росси борьба всегда ожидаема. Янноне также может быть быстр на „Сузуки“. Чемпионский титул разыграют три-четыре пилота, и это будет интересно. Надеюсь, я тоже вхожу в их число. Надеюсь с первой гонки бороться за победы и, возможно, за титул», — приводит слова Лоренсо Motorsport-Total.