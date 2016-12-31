Сьюзи Вольф стала кавалером Ордена Британской империи

Бывший тест-пилот «Уильямса»была упомянута в поздравительном новогоднем листе Британии как кавалер Ордена Британской империи (MBE) за заслуги перед участием женщин в спорте, сообщает Motorsport. Всего в списке оказалось 1197 человек.Вольф была пилотом «Уильямса» по развитию и выступила на тренировке Гран-при Великобритании — 2014, став первой женщиной, принявшей участие в этапе Формулы-1 за 22 года. В конце сезона-2015 Вольф объявила о завершении гоночной карьеры, а в 2017 году ждёт своего первого ребёнка.