Сайнс-младший: по сравнению с 2015 годом, я стал совершенно другим пилотом

Гонщик «Торо Россо»подвёл итоги 2016 года, заявив, что существенно прибавил в прошлом сезоне.«Я думаю, что должен быть очень доволен своим выступлением в 2016 году. Я провёл много хороших гонок, набирал очки. Думаю, было пару ошибок, но я могу гордиться своим выступлением. Я чувствую себя совершенно другим пилотом, по сравнению с 2015 годом. Как с точки зрения результатов, так и с точки зрения ощущений», — приводит слова Сайнса GPUpdate.В 2015 году Сайнс-младший занял 15-е место в чемпионате с 18 очками. В 2016 году испанец заработал 46 очков, что позволило ему занять 12-е место в личном зачёте.