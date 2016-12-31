Хорнер: новый регламент пробудил интерес Ньюи к Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что технический директор команды Эдриан Ньюи в будущем будет больше задействован в работе команды.
«В 2016 году Ньюи всё меньше уделял внимания Формуле-1. Он также работал над другими проектами, включая производство гиперкара вместе с «Астон Мартин». Новый технический регламент пробудил его интерес к Формуле-1, теперь он будет больше времени уделять нашим болидам», — приводит слова Хорнера F1i.
Ранее Хорнер заявил, что Ньюи уделяет Формуле-1 только половину своего рабочего времени.