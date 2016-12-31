Кирпилев: поляки не хотели пускать нас на «Африку Рейс», мучили двое суток!

Автомобиль Максима Кирпилева

Команда АСК «Вираж» успешно прошла проверки перед стартом ралли-марафона «Африка Эко Рейс — 2017», несмотря на непростую дорогу из Белгорода во Францию и двухдневную задержку на таможне. Об этом рассказал пилот, выступающий вместе со штурманом Артёмом Шевелевым.«Проверки у нас были назначены на 30 декабря в 9 утра, и ровно в это время в Ментон прибыл наш спортивный автомобиль и техничка. Главное, что всё успели, а то дорога получилась очень напряжённой из-за непредвиденных трудностей на таможне. Поляки не хотели нас пускать на гонку, мучили на границе двое суток! По гонке всё отлично – прошли проверки, стартовали, держим курс в Марокко. Очень интересный состав участников в этом году. Достаточно много сильных и опытных пилотов, так что борьба будет серьёзной. В Ментоне и Монако очень оживлённо, местные жители и туристы активно интересуются гонкой, подходят, поддерживают. А мы, конечно же, настраиваемся на хороший старт!» — заявил Кирпилев.Новый год участники марафона встретят уже в море, следуя на лайнере из французского порта Сет в марокканский порт Надор. 2 января из Надора стартует первый боевой этап ралли-марафона.