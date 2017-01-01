«КАМАЗ-мастер» прошёл проверки на ралли-марафоне «Дакар-2017»

2 января в столице Парагвая Асунсьоне будет дан старт 39-го по счету ралли-марафона «Дакар». Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трёх стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. К утру 29 декабря команда «КАМАЗ-мастер», летевшая на гонку двумя группами, благополучно собралась в парагвайской столице, сообщает пресс-служба челнинцев.Первой половине команды пришлось вылететь в Южную Америку еще 25 декабря, с тем, чтобы после разгрузки организаторского парома в Буэнос-Айресе преодолеть почти 1000-километровый перегон до Асунсьона. Два дня прошли в подготовительных технических и регламентных работах, состоялись встречи с многочисленными журналистами, партнёрами и поклонниками команды. На состоявшемся вечером 29 декабря приеме президента Парагвая руководитель “КАМАЗ-мастера” Владимир Чагин вручил Орасио Картесу модель спортивного “КАМАЗа”.Уже наутро 31 декабря спортсменов ожидали административные и технические проверки. Они обязательны перед гонкой, и представляют из себя целый ряд всевозможных контрольных и прочих процедур, начиная от фотографирования участников и монтажа навигационного оборудования и заканчивая проверкой соответствия гоночных автомобилей техническому регламенту гонки. Проверки были пройдены успешно.