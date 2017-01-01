Каргинов: перешли на новый тип шин, они пройдут испытания в Мавритании

31 декабря в Монако был дан официальный старт ралли-марафону Africa Eco Race 2017. В зачёте «Грузовики» представлены два российских экипажа команды «КАМАЗ-мастер» — Андрея Каргинова и Сергея Куприянова. О подготовке камазовцев к гонке рассказал«Это одно их тех событий, которых ждешь целый год. Тренировались, проводили испытания наших новинок, и все ради того, чтобы выиграть в двух главных мероприятиях для нашей команды Africa Eco Race и «Дакаре», который сейчас проходит в Южной Америке. В этом году, что символично, они стартуют и финишируют в один даты.Сейчас мы перешли на новый тип шин, они были испытаны в течение года, и сейчас они пройдут испытания в песках Мавритании, в специфических невысоких дюнах. Нам интересно проверить, как поведут себя эти шины в таких условиях и какой результат», — приводит слова Каргинова пресс-служба камазовцев.Ближайшие сутки все участники проведут на пароме, который доставит раллийцев из Европы в Африку. 2 января начнется основная часть соревнований. Гонщики проедут более 6 тысяч километров по территории Марокко, Мавритании и Сенегала, чтобы 14 января финишировать на Розовом озере, в Дакаре.