Квят о смене мотора: один серьёзный недостаток должен быть устранён

Гонщик «Торо Россо»прокомментировал непростую ситуацию команды с использованием прошлогодних двигателей «Феррари», из-за которых результаты коллектива во второй половине сезона-2016 пошли на убыль.«Всегда ожидалось, что всё будет именно так, но мы не можем сказать что-либо плохого про „Феррари“. Это был достойный, надёжный и эффективный мотор. Очевидно, команда знала, что в последних гонках будет нелегко из-за отсутствия развития.В 2017-м мы получим мотор „Рено“ актуальной спецификации, так что, без сомнений, один серьёзный недостаток должен быть устранён. Мы не можем серьёзно влиять на мотор, так что наша задача — больше влиять на вещи, которые мы можем контролировать. Надеюсь, что мы сможем повлиять на шасси и работу с шинами», — приводит слова Квята F1i.