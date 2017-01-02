Ньюи: в 2017-м почти наверняка пелотон поначалу окажется более растянут

Главный конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказал мнение, что внедрение в Формуле-1 нового технического регламента перед сезоном-2017 непременно повлияет на расстановку сил и увеличит разрывы между командами.
«Новый регламент почти наверняка будет означать, что пелотон окажется поначалу более растянут. При любой смене правил некоторые команды прочитывают их лучше, чем другие. Обычно это большие команды, у которых больше ресурсов, но когда у нас была последняя большая смена регламента в 2009 году, то всё получилось не так. „Браун“ и мы прочитали правила как надо, а гранды, тогда это были „Феррари“ и „Макларен“, столкнулись с проблемами.
Ты всегда выбираешь путь, который, как кажется, является верным — и мы надеемся, что мы правы. Но всегда существует шанс, что есть другой путь или направление, выбранный кем-то ещё, и этот путь окажется лучшим», — заявил Ньюи в интервью Sky Sports.