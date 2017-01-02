Ньюи: в 2017-м почти наверняка пелотон поначалу окажется более растянут

Главный конструктор «Ред Булл»высказал мнение, что внедрение в Формуле-1 нового технического регламента перед сезоном-2017 непременно повлияет на расстановку сил и увеличит разрывы между командами.«Новый регламент почти наверняка будет означать, что пелотон окажется поначалу более растянут. При любой смене правил некоторые команды прочитывают их лучше, чем другие. Обычно это большие команды, у которых больше ресурсов, но когда у нас была последняя большая смена регламента в 2009 году, то всё получилось не так. „Браун“ и мы прочитали правила как надо, а гранды, тогда это были „Феррари“ и „Макларен“, столкнулись с проблемами.Ты всегда выбираешь путь, который, как кажется, является верным — и мы надеемся, что мы правы. Но всегда существует шанс, что есть другой путь или направление, выбранный кем-то ещё, и этот путь окажется лучшим», — заявил Ньюи в интервью Sky Sports.