Маганов: самое сложное перед стартом «Дакара» — не перегореть

Российский участник «Дакара» в зачёте T3-2рассказал о своём настрое перед гонкой и подходе к выступлению на ралли-марафоне. Маганов будет гоняться за рулём Polaris RZR 1000, для гонщика это дебютный «Дакар».«Я уважаю всех своих соперников и не хочу никого недооценивать. Мы активно готовились к „Дакару“, и сейчас я абсолютно спокоен. Наверное, сейчас для меня самое сложное — сохранить самообладание и не перегореть на старте, удерживая темп. Надо ехать стабильно.Я выступаю на багги, открытом автомобиле. Конечно, из-за этого сложнее: придётся напрямую сталкиваться с дакаровской погодой, плюс стеснённое внутреннее пространство. Никакой конкретной цели перед собой пока не ставлю — первые этапы покажут. Для начала — надо финишировать», — рассказал Маганов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.