Шубин: надеюсь, в отличие от «Дакара-2016», навигация будет интересной

Штурман россиянина Равиля Магановаобъяснил, что нового подготовили организаторы ралли-марафона «Дакар» перед гонкой 2017 года.«Надеюсь, навигация на „Дакаре“ будет интересной, а то рассказывали, что в прошлом году навигации вообще не было — надеюсь, сейчас всё окажется по-другому. Организаторы ввели новый тип точек, которые будут заставлять нас двигаться строго по дорожной книге. Также появился новый тип закрытых точек — что ж, будем их брать.Ограничения скорости? Ну, наша машинка не самая быстрая, так что мы будем стараться соблюдать все ограничения, чтобы избежать штрафов. Не думаю, что это будет главной проблемой. Настрой — проехать эту отличную гонку», — рассказал Шубин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.