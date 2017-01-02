Вольф: невозможно списывать со счетов «Феррари» перед сезоном-2017

Руководитель «Мерседеса»считает, что было бы неразумно списывать со счетов «Феррари», учитывая глобальные изменения в техническом регламенте.«В 2012 и 2013 годах «Мерседес» не был фаворитом, а затем с изменением регламента мы стали успешными. Это может произойти и с «Феррари». У этой команды ест потенциал и ресурсы, чтобы вернуть конкурентоспособность.Они сосредоточились на том, чтобы стать итальянской командой. Как по мне, то это не ограничивает их, а лишь добавляет ценности. «Феррари» не нуждается в наёмниках. Я убеждён, что решения, принятые президентом «Феррари» Серджио Маркионне и руководителем Маурицио Арривабене, двигают команду в правильном направлении», — цитирует Вольфа La Gazzetta dello Sport.