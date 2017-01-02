Мощность моторов «Феррари» в 2017 году превысит 1000 л.с.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, в сезоне-2017 силовая установка «Феррари» станет мощнее. Инженерам итальянской команды удалось добиться превышения порога в 1000 л.с. По ходу сезона-2016 мощность мотора «Феррари» находилась в пределах 970-980 л.с.«Была перепроектирована камера сгорания, увеличена эффективность системы рекуперации энергии и оптимизировано взаимодействие систем», — сообщает издание со ссылкой на свои источники в команде.Что касается заднего антикрыла, то с учётом перехода на более широкие шины его ожидают два изменения: ширина крыла увеличится с нынешних 75 см до 95, а высота по отношению к базовой плоскости уменьшится с 95 до 80 см. Более широким станет и диффузор, он увеличится со 100 до 105 см.