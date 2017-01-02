Белл: Хюлькенберг задаст «Рено» направление для развития на 2017 год

Технический директор «Рено»очень рассчитывает на опыт, перешедшего в команду французского производителя из «Форс Индия».«Нико принесёт очень чёткое видение того, какой мы должны сделать машину с точки зрения пилота. Нет, он не скажет нам, какой формы должно быть переднее антикрыло, но он ясно укажет нам на то, что нам нужно сделать, какие характеристики машине нужны с точки зрения пилота.В следующем году мы переходим на новые шины, и человек с таким опытом, как у него, может помочь нам справиться с этим. Его опыт поможет извлечь лучшее их них.И, конечно же, он будет помогать мотивировать всю команду и подталкивать её вперёд», — цитирует Белла Autosport.