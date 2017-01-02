Медейрос выиграл первый этап «Дакара» среди квадроциклов, Карякин — седьмой

Бразилец Марсело Медейрос стал лучшим на первом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте квадроциклов. Второе место занял Гастон Гонсалес. Третий результат у Нельсон Аугусто Санабрия Галеано.
Россиянин Сергей Карякин стал седьмым.
«Дакар». Квадроциклы. Первый этап
1. Марсело Медейрос (Yamaha)
2. Гастон Гонсалес (Yamaha) +1:02
3. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +1:39
4. Пабло Копетти (Yamaha) +1:44
5. Аксель Дютри (Yamaha) +1:54
6. Лукас Инносенте (Can-Am) +2:01
7. Сергей Карякин (Yamaha) +2:19.