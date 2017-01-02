Медейрос выиграл первый этап «Дакара» среди квадроциклов, Карякин — седьмой

Бразилец Марсело Медейрос стал лучшим на первом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте квадроциклов. Второе место занял Гастон Гонсалес. Третий результат у Нельсон Аугусто Санабрия Галеано.Россиянин Сергей Карякин стал седьмым.1. Марсело Медейрос (Yamaha)2. Гастон Гонсалес (Yamaha) +1:023. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +1:394. Пабло Копетти (Yamaha) +1:445. Аксель Дютри (Yamaha) +1:546. Лукас Инносенте (Can-Am) +2:017. Сергей Карякин (Yamaha) +2:19.