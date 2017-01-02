Ньюи: гибридные моторы в Формуле-1 — маркетинговая уловка

Главный конструктор «Ред Булл»заявил, что производители моторов для Формулы-1 решили перейти на гибридные двигатели не для реального развития этой технологии, а лишь ради рекламы.«По моему, уверен, весьма спорному, мнению, с моторами производители придумали себе рекламу о том, что улучшают свои дорожные автомобили. Но если это так, что самое большое через пять лет эти производители должны быть явно впереди своих конкурентов. Однако я подозреваю, что такого не будет и всё это — просто маркетинговая уловка», — приводит слова Ньюи Motorsport.