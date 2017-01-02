«Феррари» изменит двигатель, коробку передач и раскраску болида в 2017 году

«Феррари» может изменить ливрею своего болида в 2017 году, отказавшись от белой полосы на машине. В таком случае «Скудерия» вернётся к полностью красному болиду. Вкрапления белого цвета в Маранелло считают приметой неудачных времён, сообщает Motorsport.«Феррари» также готовит существенное изменение мотора. Ранее сообщалось, что в 2017 году его мощность превысит 1000 л.с. Добиться этого в Маранелло решили, улучшив использование двигателем внутреннего сгорания системы MGU-H, что повысит эффективность гибридной силовой установки. Также будет переработана камера сгорания, в которой станут использовать многоструйное зажигания.Переработке будет подвергнута и коробка передач. Прошлогодняя система, при которой подвеска крепилась между коробкой передач и дифференциалом, оказалась неэффективна с точки зрения тяги задней оси, поэтому «Феррари» вернётся к подвеске, схожей с той, что использует «Мерседес».