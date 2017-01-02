Ферстаппен: 2017-й — уже не год обучения

Пилот «Ред Булл»заявил, что в сезоне-2017 уже не будет учиться выступлению в Формуле-1.«Не думаю, что о 2017-м можно говорить как о годе обучения, после двух лет в Формуле-1 нельзя всё ещё учиться. Не то чтобы я поднимаю для себя планку, тут другое. Ты основываешься на опыте, а не только на ощущениях», — приводит слова Ферстаппена GP Update.В чемпионате-2016 Ферстаппен одержал свою первую победу в Ф-1, выиграв Гран-при Испании, и завершил сезон на пятом месте в первенстве пилотов.