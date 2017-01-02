Карякин: ехал спокойно, безопасно, не рисковал

Российский участник «Дакара» в зачёте квадроцикловпрокомментировал первый этап «Дакара», на котором показал седьмое время.«Первые дни соревнования всегда обычно суматошные, немного непонятные, но через пару дней приходит понимание гонки, общего темпа. Сегодня прошёл первый спецучасток, ехал спокойно, безопасно, не рисковал. Было пыльно, понимал, что абсолютно нет смысла куда-то нестись, тем более что к квадроциклу ещё недостаточно привык. Здесь трасса другая, земля другая…Показал седьмое время в своей категории, у меня две минуты отставания от лидера, что абсолютно ни о чём пока не говорит. Сейчас вносим мелкие доработки в квадроцикл, вышли небольшие неисправности на лиазоне, но это нормально.В этом году организаторы выдали нам кучу приборов, которые, конечно же, выпали из своих креплений. Я их собрал на спецучастке, положил в куртку. Сейчас будем искать место, куда их лучше прикрепить, чтобы они, во-первых, не мешали и, во-вторых, подавали хороший сигнал. Завтра будет относительно длинный спецучасток, нужно к нему подготовиться», — написал Карякин на своей странице «ВКонтакте».