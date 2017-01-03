Васильев — лидер после 1-го этапа Africa Race, Каргинов — 1-й среди грузовиков

Владимир Васильев показал лучшее время на первом этапе ралли-марафона Africa Eco Race в зачёте внедорожников и грузовиков. Андрей Каргинов — четвёртый в общем зачёте и лучший среди грузовиков.
Africa Eco Race. Первый этап
1. Владимир Васильев (Mini) — 1:00:09
2. Тьерри Маньялди (Ford) +1:03
3. Матьё Серратори (LCR 30) +5:35
4 (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +6:08
5. Доминик Аузьё (Optimus) +6:52
6. Жан Антуан Сабатье (Bugga'one) +7:16
7. Виктор Хорошавцев (BMW) +7:19
8. Лионель Бод (Buggy) +7:35
9. Балаш Шалай (Opel) +8:45
10. Гийом Гомес (Optimus) +9:14
…
33 (Грузовики — 6). Сергей Куприянов (KAMAZ) +21:58