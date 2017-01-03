Шихотаров: сотрудники аргентинской границы сломали нам некоторые вещи

Менеджер команды KONTURTERM Racingрассказал о трудностях на парагвойско-аргентинской границе, возникшей у его команды в первый день ралли-рейда «Дакар».«Пересекли границу с некоторыми сложностями. Сотрудники границы нам некоторые вещи сломали по своей глупости. Бытовые вещи. Они выгружали и досматривали все вещи с собаками. Это было с аргентинской стороны.После этого ехали ещё 400 км. Приехали, расположились, встретили экипаж — начинаем обслуживание машины и процессы по регламенту», — приводит слова Шихотарова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.