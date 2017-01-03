Уперенко: перед финишем хотели обогнать Маганова, сигналили ему

Штурман команды KONTURTERM Racingрассказал о первом участке на ралли-марафоне «Дакар-2017», который стартовал в Парагвае.«Сегодня был участок 39 км. Были промоины, узкие мостики, пара луж достаточно глубоких и неглубокая речка. В целом участок больше на внимательность. Ничего военного, Сергей Иванович немного мандражировал перед стартом, но в целом справился. У нас была небольшая потеря, нога гидравлическая вылезла, но мы её запихнули, в итоге на допе её оторвало. Финишировали, показали хороший темп. Догнали наших однополчан Равиля Маганова. Хотели перед финишем их обогнать, сигналили им, но потом немного отпустили и финишировали сразу за ними.Зрители были молодцы, приветствовали нас. Что касается погоды, видимо, были дожди. Грязи глобальной не было, температура высокая. Входящий воздух 36-37 градусов. Но есть специальные поилки, вода в них всё время холодная», — рассказал Уперенко в интервью журналисту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.