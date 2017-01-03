Кирпилев: думаю, ночью в Марокко температура опустится ниже нуля!

Максим Кирпилев

Российский гонщик команды АСК «Вираж»рассказал о ходе первого этапа ралли-марафона «Африка Рейс—2017», на котором он показал 26-е время, уступив лидеру 16 с половиной минут.«Гонка началась! Мы преодолели первые километры спортивного маршрута по территории Марокко и оказались на бивуаке неподалеку от Эр Рашидии. Спецучасток хоть и был коротким по дистанции, но многие экипажи уже испытали различные трудности. Каменистые участки, скоростные дорожки, непростая навигация… Мы тоже проехали трассу не идеально — прикатывались к автомобилю, пару раз делали остановки, но в целом мы довольны началом марафона. В Марокко очень холодно, думаю, в ночь температура опустится ниже нуля, как у нас дома, в России. Постараемся не замерзнуть и на следующем этапе улучшить позицию!» — приводятся слова Кирпилева в официальном пресс-релизе.