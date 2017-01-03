Агошков: обидно в самом начале «Африка Рейс» получить пенализацию

Российские пилоты команды Troyka Team завершили первый этап марафона «Африка Эко Рейс 2017» в шестёрке лучших мотоциклетного зачёта. Дмитрий Агошков финишировал на 4-й позиции, а Александр Максимов — на 6-й, однако уже после подведения итогов дня Дмитрию дали 20-минутную пенализацию. Агошков прокомментировал случившееся.«Этап очень интересный — много дорожек, сложная навигация, камни, повороты. В дорожной книге не было прописано никаких обязательных к прохождению точек, однако на финише, проверив мой навигационный прибор, мне объявили, что у меня не взята одна точка, и приписали 20-минутный штраф. Очень обидно в самом начале гонки получить пенализацию, тем более когда до конца неясно, что за точка и как она оказалась не взятой. Я ехал строго по легенде, никуда не отклоняясь. Пару раз чуть терял трек, но не глобально. Завтра специалист ERTF обещал мне ещё раз всё проверить», — рассказал Агошков.