С. Шихотаров: не работал ограничитель скорости, но, к счастью, не получили штраф

Гонщик KONTURTERM Racingподвёл итоги стартового этапа «Дакара-2017», на котором он показал 40-й результат.«Стремились проехать надёжно и в то же время показать хороший результат. Мы стартовали очень далеко, и нашей задачей было улучшить своё место, оказаться как можно выше. Потому старались на пределе возможностей. В следующие дни будем ехать спокойнее.Мы совершили несколько обгонов, объехали стоявшие на трассе машины. Дорога была похожа на раллийную. Много ехали по посёлкам, везде стояли специальные заграждения. На трассе был один неглубокий брод и две большие лужи. В одной из них застряли несколько участников. Догнали машину Равиля Маганова, когда оставалось 3 км до финиша. Мы приняли решение его не обгонять, это не имело смысла.По ходу этапа у машины возникла небольшая неисправность – не работал ограничитель скорости, но, к счастью, мы не получили наказания. Также оказалось, что у нас срезало «ногу» гидродомкрата. Думаю, он чуть-чуть выпал, а камень, который выскочил из-под колеса, срезал его. После спецучастка был длинный лиазон. Зрители стояли повсюду. И было очень жарко. Зрители и жара – две основных составляющих этого дня», — рассказал Шихотаров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.