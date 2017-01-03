Шубин: наверное, взяли слишком быстрый темп для марафона

Штурман Равиля Магановапрокомментировал ход стартового этапа ралли-марафона «Дакар-2017», на котором их экипаж оказался среди лидеров в классе UTV. Первоначально сообщалось, что у россиян третье место позади братьев Коронелей.«Первый день «Дакара» мы проехали достаточно удачно. Возникла некоторая путаница с результатами, но в нашем классе мы должны быть первыми. Мы изначально взяли хороший темп. Хотя, наверное, это слишком быстро для марафона. Завтра будем стартовать впереди в своём классе, а значит, сможем контролировать соперников. Предстоит долгий день, трасса, я думаю, пока будет сухой.В навигации сегодня не было ничего интересного – всё было размечено ленточками. Мне нужно было предупреждать только о ямах, кочках, камнях и т. д. Лиазон дался гораздо сложнее, чем спецучасток.Очень ждём этапов в Боливии. Говорят, там всё размыло. А чем больше грязи, тем лучше для нашего экипажа, это подходит нашей технике», — передаёт слова Шубина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.