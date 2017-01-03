Березовский: первый спецучасток получился разминочным, финишировали удачно

Гонщик Astana Motorsportsрассказал о первом дне ралли-марафона «Дакар-2017».«Первый день. Мы на финише. Всё в порядке. Интересный и короткий спецучасток. Было много «засадных» мест. Ухабистая дорога, узкие повороты, мосты, грязь — как и должно быть. День можно считать разминочным, проехали нормально. В своём классе четвёртые. Мы на финише, поэтому всё в порядке. Удачный день, есть время исправить некоторые ошибки», — рассказал Березовский в интервью журналисту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.