Каргинов: на первом спецучастке не спешили, спокойно “вкатывались”

Пилот команды KAMAZпрокомментировал результаты первого спецучастка на ралли-марафоне Africa Eco Race. Экипаж Каргинова стал первым в стартовый день среди грузовиков.«В начале организаторы никогда не дают сложные спецучастки, наоборот, дают возможность спортсменам «вкатиться». Но легенды для разных соревнований пишут разные люди: для «Дакара» в Южной Америке — одни, для «Шелкового пути» — другие, для Africa Eco Race — третьи, так что сейчас остаётся привыкнуть. Как бы там ни было, сегодня можно было нарваться на приключения, если помчаться за результатом, так что мы не спешили и спокойно «вкатывались», — приводит слова Каргинова пресс-служба команды.