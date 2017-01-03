К. Уильямс: мы должны дать Строллу шанс показать свой талант

Руководитель команды «Уильямс»рассказала о первых днях работы с новым пилотом«Он новичок, но мы уже увидели, что он быстро учится. На тестах инженеры обсуждали с ним программу. Он садился за руль, а потом давал информацию в рамках своей программы. Стролл не повторяет своих ошибок, каждый круг проходит быстрее и быстрее. Считаю, что мы не можем требовать большего. Нашему спорту нужны свежие силы, думаю, мы должны дать ему шанс показать свой талант», — приводит слова Уильямс GPUpdate.