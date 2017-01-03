Куприянов: на 22-м километре пробили колесо, пришлось менять

Пилот команды KAMAZпрокомментировал шестой результат на первом спецучастке ралли-рейда Africa Eco Race.«В целом этапом мы довольны, поскольку всё-таки доехали до финиша. По марокканским камням мы в первый раз ехали на нашей новой резине. Она более жёсткая и больше скользит. К этому нужно было привыкнуть. Увы, каменистые дороги преподнесли спортсменам неприятный сюрприз: в пути пришлось менять колесо.Мы очень быстро обогнали два грузовика, но где-то на 22-м километре пробили колесо. Пришлось менять. Пока меняли — нас обогнали. В итоге на коротком спецучастке наверстать такое серьёзное отставание не получилось. Но это только первый этап. Тем интересней будет гонка», — приводит слова Куприянова пресс-служба команды.