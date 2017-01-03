Васильев: очень соскучился по рулю

Пилот G-Energy Team, показавший лучшее время на первом этапе ралли-марафона Africa Eco Race в зачёте внедорожников и грузовиков, отметил, что доволен итогами своего выступления.«День прошёл отлично! Мы давно не тренировались, три месяца нигде не ездили, так что я очень соскучился по рулю. Единственный момент — в конце случился «медленный прокол», но останавливаться не стали, финишировали в итоге с давлением 0,5 атмосферы в колесе. Никаких проблем с навигацией не возникло: спецучасток был короткий. Хотя несколько отрезков на маршруте оказались непростыми, мы справились с поставленной задачей», — приводит слова Васильева пресс-служба команды.