Опубликован заявочный лист Ралли Монте-Карло

Опубликована финальная версия заявочного листа гонки «Ралли Монте-Карло», которая пройдёт с 18 по 22 января. Примечательно включение в список участников Элфина Эванса, который сядет за руль третьей машины Ford Fiesta WRC и станет напарником Себастьена Ожье и Отта Тянака.
В состав Hyundai i20 Coupe WRC попали Хейден Паддон, Тьерри Нёвиль и Дани Сордо. Toyota Yaris WRC представят Яри-Матти Латвала и Юхо Ханнинен. Citroen C3 WRC заявил Криса Мика и Стефана Лефевра.
С полным списком гонщиков можно ознакомиться здесь.