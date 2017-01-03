Хирвонен: пока мне не хватает чувства машины в сложных ситуациях

Пилот «Мини» на «Дакаре»прокомментировал девятое место после первого этапа ралли-марафона. Хирвонен уступил лидеру 1 час 20 минут.«Сегодня всё прошло хорошо. Трасса была быстрой, но было несколько серьёзных ям и выбоин. У нас не было никаких проблем. Я доволен тем, как мы проехали. Должен признать, что я слишком замедлялся на ухабистых отрезках. Мне до сих пор не хватает чувства машины в таких ситуациях. С нетерпением жду следующих этапов», — приводит слова Хирвонена пресс-служба команды.