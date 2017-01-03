Васильев выиграл второй этап Africa Race, Каргинов — 2-й

Пилот Miniвыиграл второй этап ралли-марафона Africa Eco Race в зачёте внедорожников и грузовиков., выступающий за KAMAZ, — второй на этапе и лучший среди грузовиков. После друг этапов Каргинов занимает второе место в общем зачёте.1. Владимир Васильев (Mini) — 3:48:252. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +20:053. Паскаль Томассе (Optimus) +20:494. Гильем Гомес (Optimus) +23:325. Тьерри Маньялди (Ford) +23:226. Жан Антуан Сабатье (Bugga'one) +31:007. Патрик Сирейджол (LCR 30) +31:168. Доминик Аузьё (Optimus) +37:019. Андрей Чередников (Ford) +38:2810. (Грузовики — 2). Сергей Куприянов (KAMAZ) +39:4416. Виктор Хорошавцев (BMW) +1:08:561. Владимир Васильев (Mini) 4:48:342. Тьерри Маньялди (Ford) +25:253. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +26:134. Гильем Гомес (Optimus) +32:465. Паскаль Томассе (Optimus) +35:486. Жан Антуан Сабатье (Bugga'one) +38:167. Доминик Аузьё (Optimus) +43:538. Андрей Чередников (Ford) +48:109. (Грузовики — 2). Ярослав Вальтр (TATRA) +50:4210. Мирослав Заплетал (Hummer) +59:5911. (Грузовики — 3). Сергей Куприянов (KAMAZ) +1:01:4216. Виктор Хорошавцев (BMW) +1:16:15.