Васильев выиграл второй этап Africa Race, Каргинов — 2-й

Пилот Mini Владимир Васильев выиграл второй этап ралли-марафона Africa Eco Race в зачёте внедорожников и грузовиков. Андрей Каргинов, выступающий за KAMAZ, — второй на этапе и лучший среди грузовиков. После друг этапов Каргинов занимает второе место в общем зачёте.
Africa Eco Race. Второй этап
1. Владимир Васильев (Mini) — 3:48:25
2. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +20:05
3. Паскаль Томассе (Optimus) +20:49
4. Гильем Гомес (Optimus) +23:32
5. Тьерри Маньялди (Ford) +23:22
6. Жан Антуан Сабатье (Bugga'one) +31:00
7. Патрик Сирейджол (LCR 30) +31:16
8. Доминик Аузьё (Optimus) +37:01
9. Андрей Чередников (Ford) +38:28
10. (Грузовики — 2). Сергей Куприянов (KAMAZ) +39:44
…
16. Виктор Хорошавцев (BMW) +1:08:56
Общий зачёт
1. Владимир Васильев (Mini) 4:48:34
2. Тьерри Маньялди (Ford) +25:25
3. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +26:13
4. Гильем Гомес (Optimus) +32:46
5. Паскаль Томассе (Optimus) +35:48
6. Жан Антуан Сабатье (Bugga'one) +38:16
7. Доминик Аузьё (Optimus) +43:53
8. Андрей Чередников (Ford) +48:10
9. (Грузовики — 2). Ярослав Вальтр (TATRA) +50:42
10. Мирослав Заплетал (Hummer) +59:59
11. (Грузовики — 3). Сергей Куприянов (KAMAZ) +1:01:42
…
16. Виктор Хорошавцев (BMW) +1:16:15.