Копетти выиграл второй этап «Дакара» среди квадроциклов, Карякин — 15-й

Пабло Копетти стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов. Второе время показал Нельсон Аугусто Санабрия Галеано. Третьим финишировал Аксель Дютри. Россиянин Сергей Карякин стал 15-м.
«Дакар». Квадроциклы. Второй этап
1. Пабло Копетти (Yamaha) 3:14:29
2. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +1:59
3. Аксель Дютри (Yamaha) +5:31
4. Игнацио Касель (Yamaha) +5:36
5. Марсело Медейрос (Yamaha) +6:04
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15. Сергей Карякин (Yamaha) +19:42
Зачёт после двух этапов
1. Пабло Копетти (Yamaha) 3:49:06
2. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +1:54
3. Марсело Медейрос (Yamaha) +4:20
4. Аксель Дютри (Yamaha) +5:41
5. Игнацио Касель (Yamaha) +06:25
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14. Сергей Карякин (Yamaha) +20:17