Ван ден Бринк выиграл второй этап «Дакара» среди грузовиков, Сотников — второй

Мартин ван ден Бринк на «Рено» показал лучшее время на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2017» в зачёте грузовиков. Вторым стал Дмитрий Сотников на КАМАЗе, третий — Питер Верслёйс на «МАНе».
«Дакар». Грузовики. Второй этап
1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 2:37:08
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:03
3. Питер Верслёйс (МАН) +2:52
4. Сергей Вязович (МАЗ) +2:55
5. Жерар де Рой («Ивеко») +3:03
6. Федерико Вильягра («Ивеко») +3:05
7. Ханс Стейси (МАН) +3:07
8. Мартин Коломы («Татра») +3:36
9. Артур Ардавичюс (МАН) +3:50
10. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:07
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15. Антон Шибалов (КАМАЗ) +7:17
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21. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:23
Общий зачёт грузовиков
1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 3:07:33
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +3:09
3. Мартин Коломы («Татра») +3:11
4. Жерар де Рой («Ивеко») +3:20
5. Питер Верслёйс (МАН) +3:29
6. Сергей Вязович (МАЗ) +4:03
7. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:06
8. Ханс Стейси (МАН) +4:15
9. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:32
10. Артур Ардавичюс (МАН) +4:46
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15. Антон Шибалов (КАМАЗ) +8:37
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18. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +17:39