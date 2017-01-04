Ван ден Бринк выиграл второй этап «Дакара» среди грузовиков, Сотников — второй

Мартин ван ден Бринк на «Рено» показал лучшее время на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2017» в зачёте грузовиков. Вторым стал Дмитрий Сотников на КАМАЗе, третий — Питер Верслёйс на «МАНе».1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 2:37:082. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:033. Питер Верслёйс (МАН) +2:524. Сергей Вязович (МАЗ) +2:555. Жерар де Рой («Ивеко») +3:036. Федерико Вильягра («Ивеко») +3:057. Ханс Стейси (МАН) +3:078. Мартин Коломы («Татра») +3:369. Артур Ардавичюс (МАН) +3:5010. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:0715. Антон Шибалов (КАМАЗ) +7:1721. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:231. Мартин ван ден Бринк («Рено») 3:07:332. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +3:093. Мартин Коломы («Татра») +3:114. Жерар де Рой («Ивеко») +3:205. Питер Верслёйс (МАН) +3:296. Сергей Вязович (МАЗ) +4:037. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:068. Ханс Стейси (МАН) +4:159. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:3210. Артур Ардавичюс (МАН) +4:4615. Антон Шибалов (КАМАЗ) +8:3718. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +17:39