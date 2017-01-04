Куприянов: новые шины отличаются большей жёсткостью

Гонщик «КАМАЗ-мастера»подвёл итоги второго этапа ралли-марафона «Африка Рейс — 2017», где он занял второе место в грузовом зачёте.«Когда всё идет хорошо, не возникает никаких сюрпризов, даже хочется, чтобы он продолжался подольше. Сегодня, правда, был один момент: в одном месте нам встретилось две похожих дорожки, мы сначала уехали по той, что была левей, но поняли, что она неверная, и перестроились. А там собралось машин десять. Мы обошли два грузовика, несколько джипов и дальше уже вырвались вперёд.Новые шины отличаются большей жёсткостью. Иногда бывает — не заметишь что-то на дороге, приходится резко тормозить, и в результате шашки протектора срезаются. С этими шинами ничего подобного не происходит, и это очень здорово», — приводит слова Куприянова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».