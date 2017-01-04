Васильев: за нами экипаж Каргинова, они тоже шпарят как надо!

Российский гонщикпрокомментировал уверенную победу на втором этапе ралли-марафона «Африка Рейс — 2017».«Сегодня мы заметно прибавили. Несмотря на сложность покрытия и начавшиеся пески, нам удалось увеличить скорость и при этом избежать повреждений. Так что результат нас устраивает. От второго места мы оторвались более чем на 20 минут. За нами, кстати, идёт экипаж Андрея Каргинова на «КАМАЗе» — молодцы! Несмотря на пробой колеса и потерю 8 минут на СУ2, они всё равно приехали вторыми. Тоже шпарят как надо!» — приводит слова Васильева официальный пресс-релиз.