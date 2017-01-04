Грожан: «Хаас» может сам строить машину Формулы-1

Гонщик «Хааса»полагает, что его команда в состоянии самостоятельно разрабатывать автомобиль Формулы-1. В настоящий момент шасси для «Хааса» строит итальянская компания «Даллара», при этом американцы покупают у «Феррари» максимально разрешённое регламентом число деталей.«Сейчас у нас такая модель работы, какая есть. Но я не знаю, как всё будет в будущем. У нас готова база в Каннаполисе, это полноценная база для того, чтобы иметь команду Формулы-1 и строить машину.Если вы хотите всё разрабатывать сами, то в первый год этого не сделать: машины очень сложные, так что это очень трудно. Работа с „Феррари“ — отличный опыт, я теперь познакомился с инженерами и с системой их работы. Мы очень довольны, и мы не набрали бы таких очков без их помощи», — приводит слова Грожана Autosport.