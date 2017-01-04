Тренер Росберга не ожидал ухода Нико из Формулы-1

Физиотерапевт Нико Росбергапризнался, что не ожидал решения своего подопечного завершить карьеру в Формуле-1 сразу после завоевания чемпионского титула.«Для меня всё произошло внезапно. Сейчас я изучаю варианты. Я был бы рад остаться в „Мерседесе“, также мне хотелось бы поработать в своём родном Кёльне или посотрудничать с другим гонщиком или просто спортсменом.Перейти к Хэмилтону? Такого быть не может. Он доволен своим физиотерапевтом, насколько я знаю. А мы так долго соперничали, что мне было бы сложно пойти на такое», — заявил Шлоссер в интервью Bild.