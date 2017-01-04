Кирпилев: день прошёл замечательно, хотя немножко не угадали с давлением шин

Максим Кирпилев

Российский гонщикподвёл итоги второго этапа ралли-марафона «Африка Рейс», на котором показал 22-й результат. В общем зачёте представитель команды АСК «Вираж» также идёт 22-м.«День прошёл замечательно. Мы немножко не угадали с давлением в шинах – на пути со старта встречались дюны, песчаные дороги в русле реки, так что приходилось спускать давление, проезжать отрезки с мягким песком, потом останавливаться и снова подкачивать покрышки. Конечно, на таких участках соревноваться с багги очень непросто и по времени у них получилось ощутимое преимущество. Кроме того, порядка 200 км трассы были скоростными с курсом «прямо», где у них также было преимущество по мощности мотора.Трасса нам была очень знакома – даже кое-какие повороты, отрезки совпадали полностью с тем, что мы проезжали в 2011 году на этом марафоне. Очень интересный и разнообразный спецучасток, и главное, первые пески. Гонка набирает обороты, организаторы постепенно готовят нас к Мавритании!» — приводит слова Кирпилева официальный пресс-релиз.