Ван ден Бринк: мы не допустили ошибок и догнали стартовавшего раньше Коломы

Лидер «Дакара» в зачёте грузовиковдал комментарий по итогам второго этапа ралли-марафона.«Очень быстрый этап. Мы не допустили ошибок на спецучастке, хотя иногда было нелегко. По ходу дня мы обогнали ван Генугтена, когда у него возникли проблемы. После финиша увидели Коломы, стартовавшего на шесть минут раньше — это показало, что мы едем быстро. Это моя первая победа на спецучастке «Дакара», и такое достижение — это очень хорошо для команды», — передаёт слова ван ден Бринка корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.