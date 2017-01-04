Вязович: весь день пришлось ехать в кабине-парилке

Гонщик МАЗа Сергей Вязович подвёл итоги второго спецучастка «Дакара», на котором показал четвёртый результат.
«Сегодня классический аргентинский раллийный этап, для экипажа не было ничего сложного, но сразу же нагнали отстающие джипы и часто приходилось ехать в пыли. Откровенных „непропусков“ не было, соперники корректно пропускали. Под конец спецучастка мы нагнали Ханса Стейси и так до финиша сидели на хвосте у него, а он в свою очередь также за кем-то ехал. Сегодня практически сразу после старта на спецучастке сломался кондиционер, так что в этот жаркий день пришлось ехать в кабине-парилке, открыв боковые окна, но часто из-за этого пыль создавала помеху», — цитирует Вязовича пресс-релиз G-Energy.