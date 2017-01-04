Вязович: весь день пришлось ехать в кабине-парилке

Гонщик МАЗаподвёл итоги второго спецучастка «Дакара», на котором показал четвёртый результат.«Сегодня классический аргентинский раллийный этап, для экипажа не было ничего сложного, но сразу же нагнали отстающие джипы и часто приходилось ехать в пыли. Откровенных „непропусков“ не было, соперники корректно пропускали. Под конец спецучастка мы нагнали Ханса Стейси и так до финиша сидели на хвосте у него, а он в свою очередь также за кем-то ехал. Сегодня практически сразу после старта на спецучастке сломался кондиционер, так что в этот жаркий день пришлось ехать в кабине-парилке, открыв боковые окна, но часто из-за этого пыль создавала помеху», — цитирует Вязовича пресс-релиз G-Energy.