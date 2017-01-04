Гутьеррес: не имей я скорости, не пытался бы выступать в Формуле-1

Бывший пилот «Заубера» и «Хааса»уверен, что достоин остаться в Формуле-1. На данный момент не подтверждено место Паскаля Верляйна в «Заубере», а также не названы пилоты «Манора» на следующий сезон.«Я был очень близок к Грожану, и, честно сказать, не имей я скорости и будь неспособен, я бы больше не пытался выступать в Формуле-1. Я знаю, на что способен, и честен с собой. К сожалению, люди не всегда это видят, но уверен, что эксперты, проводящие глубокий анализ, в курсе», — приводит слова Гутьерреса GP Update.