Хюлькенберг надеется, что новые шины «Пирелли» не будут сдерживать пилотов

Пилот «Рено»надеется, что новые, более широкие покрышки «Пирелли» больше не будут сдерживающим фактором для гонщиков и позволят им более агрессивно атаковать на трассе.«Я пока ни в чём не уверен, пока не знаю, как новые автомобили и новые шины будут вести себя на трассе. Сейчас немного рано говорить об этом. Я пока не имел возможности опробовать эти шины. Мы будем лучше знать только после того, как проведём тесты и несколько гонок. Я надеюсь, что они позволят нам более свободно атаковать и не будут требовать такого внимания. Но я не знаю, будет ли так», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.Что касается требований к дождевой резине, то гонщик отметил: «Я думаю, что мы очень чётко увидели на Гран-при Бразилии, что нам нужно улучшить способность шин справляться со стоячей водой, улучшить водоотвод. Думаю, мы предполагали это и прежде, однако у нас было не так много дождевых гонок, и проблема оставалась незамеченной. Но теперь очевидно, что мы просто не могли гоняться. И это был даже не сильный дождь, а так, дождик. Но этого было достаточно для аквапланирования и прерывания гонки».