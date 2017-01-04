Вандорн не хочет, чтобы его сравнивали с Хэмилтоном

Новобранец «Макларена»не желает, чтобы его сравнивали с. В 2017 году бельгиец будет напарником Фернандо Алонсо, как в своё время был Хэмилтон.«Я не хочу быть Хэмилтоном. Я хочу быть Вандорном, и я буду вкладываться по максимуму. Я ничего не ожидаю от отношений между Фернандо и мной. Я до сих пор не получал советов от Фернандо и Дженсона Баттона, но я всегда был рядом с ними на трассе, наблюдал за ними и пытался у них учиться. Однако у меня свой собственный стиль», — цитирует Вандорна La Gazzetta.Также бельгиец отверг любые сравнения с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. «Мы с Максом попали в Ф-1 очень разными путями. Я начал гоняться немного поздно, имел не так много денег и не знал, в какой из категорий выступать. Макс всё сделал намного быстрее. Мне не хватает опыта Гран-при, но я более чем готов», — заявил гонщик.