Агошков: прошли два очень непростых этапа, по результату всё нормально

Дмитрий Агошков

Российский мотоциклист, выступающий за команду Troyka Team, подвёл итоги третьего этапа ралли-марафона «Африка Рейс». В общем зачёте Агошков занимает пятое место.«Мы прошли два очень непростых этапа. На втором этапе была очень интересная, разнообразная трасса – камни, пески, русла. Я неплохо проехал, постарался отыграть время, которое потерял из-за пенализации. Вроде бы получилось! Сегодня задача стояла также держать темп – конкуренты едут быстро, у них на прямиках есть преимущество по мощности мотора, так что я отыгрываюсь на извилистых участках.Трасса спецучастка была более тяжёлой, изматывающей – на финише я почувствовал усталость. Быстрое начало по ходовому грейдеру, потом километров 20 песков, а затем опять скоростные прямики, но очень коварные, кочкастые. У меня сломалась сирена и мне трудно было контролировать скорость в зонах ограничения (надеюсь, обойдется без пенализаций). За 80 км до финиша сломался роудбук. Можно было остановиться и починить, но я принял решение ехать. Впереди меня был 104-й номер – я проехал в его пыли до самого финиша.По результату пока всё нормально, главное, что без падений и технических проблем. По сравнению с прошлым годом, организаторы всерьез усложнили марокканскую часть маршрута, да и сама трасса из-за прошедших дождей очень тяжёлая, размытая. Заметил это еще на Ралли Марокко в октябре. Сошёл Норбер Дюбуа, вчера было падение у Уллевалсетера, Селы, так что опасных мест очень много и необходимо правильно распределить силы. Впереди Мавритания! Саша едет хорошо, держит темп. Вчера у него на скорости выдуло карнет, так что на финише получил пенализацию 5 минут, в остальном молодец!» — рассказал Агошков.