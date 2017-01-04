Петерансель выиграл третий этап «Дакара-2017» в зачёте внедорожников

По итогам третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2017» победителем в классе внедорожников стал Стефан Петерансель, выступающий за «Пежо» Второй и третий результаты показали его напарники по команде Карлос Сайнс и Себастьен Лёб. Следует отметить, что по ходу дня лидировал Салех Нассер Аль-Атия, однако из-а серьёзного повреждения колеса он потерял более часа.1. Стефан Петерансель («Пежо») — 04:18:172. Карлос Сайнс («Пежо») +01:543. Себастьен Лёб («Пежо») +3:084. Микко Хирвонен («Мини») +3:575. Сириль Депре («Пежо») +7:486. Орландо Терранова («Мини») +11:267. Язид Аль-Раджи («Мини») +3:138. Нани Рома («Тойота») +13:169. Мартин Прокоп («Форд») +19:0610. Якуб Пжегонский («Мини») +19:581. Себастьен Лёб («Пежо») — 06:54:562. Карлос Сайнс («Пежо») +0:423. Стефан Петерансель («Пежо») +4:184. Микко Хирвонен («Мини») +9:385. Нани Рома («Тойота») +13:04