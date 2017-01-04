Петерансель выиграл третий этап «Дакара-2017» в зачёте внедорожников

По итогам третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2017» победителем в классе внедорожников стал Стефан Петерансель, выступающий за «Пежо» Второй и третий результаты показали его напарники по команде Карлос Сайнс и Себастьен Лёб. Следует отметить, что по ходу дня лидировал Салех Нассер Аль-Атия, однако из-а серьёзного повреждения колеса он потерял более часа.
«Дакар». Внедорожники. Третий этап.
1. Стефан Петерансель («Пежо») — 04:18:17
2. Карлос Сайнс («Пежо») +01:54
3. Себастьен Лёб («Пежо») +3:08
4. Микко Хирвонен («Мини») +3:57
5. Сириль Депре («Пежо») +7:48
6. Орландо Терранова («Мини») +11:26
7. Язид Аль-Раджи («Мини») +3:13
8. Нани Рома («Тойота») +13:16
9. Мартин Прокоп («Форд») +19:06
10. Якуб Пжегонский («Мини») +19:58
Общий зачёт.
1. Себастьен Лёб («Пежо») — 06:54:56
2. Карлос Сайнс («Пежо») +0:42
3. Стефан Петерансель («Пежо») +4:18
4. Микко Хирвонен («Мини») +9:38
5. Нани Рома («Тойота») +13:04