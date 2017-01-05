Хюлькенберг впервые предстал в форме «Рено»

Новый гонщик заводской команды «Рено» в Формуле-1впервые предстал перед болельщиками в униформе своей новой конюшни. Немецкий пилот кратко поздравил поклонников «Рено» с прошедшими праздниками.«Привет всем. Я желаю вам счастливого Нового года. Я восхищён, что теперь стал частью семьи „Рено“, и рассчитываю на вашу поддержку в этом сезоне», — сказал Хюлькенберг в видеообращении через официальный твиттер-аккаунт «Рено».