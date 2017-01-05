Николаев выиграл третий этап «Дакара» и стал вторым в общем зачёте

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев показал лучшее время на третьем этапе ралли-марафона «Дакар-2017» в грузовом зачёте. Россиянин менее чем на минуту опередил чеха Мартина Коломы, опережающего камазовца в общем зачёте.Экс-лидер генеральной классификации Мартин ван ден Бринк потерял время на второй половине спецучастка, увязнув в песке. Голландец Жерар де Рой проиграл полчаса после неоднократных проблем с колёсами.1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 2:45:512. Мартин Коломы («Татра») +0:483. Тон ван Генугтен («Ивеко») +1:014. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:335. Сергей Вязович (МАЗ) +5:366. Ханс Стейси (МАН) +11:387. Питер Верслёйс (МАН) +11:508. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +12:35Антон Шибалов (КАМАЗ) +17:11Айрат Мардеев (КАМАЗ) +21:55Алеш Лопрайс («Татра») +29:55Жерар де Рой («Ивеко») +34:16.1. Мартин Коломы («Татра») — 5:57:232. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +0:333. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:404. Сергей Вязович (МАЗ) +5:405. Питер Верслёйс (МАН) +11:206. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +11:457. Ханс Стейси (МАН) +11:548. Тон ван Генугтен («Ивеко») +12:51Антон Шибалов (КАМАЗ) +21:49Алеш Лопрайс («Татра») +31:05Жерар де Рой («Ивеко») +33:37Айрат Мардеев (КАМАЗ) +35:35Артур Ардавичус (МАН) +38:35.