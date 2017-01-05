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Николаев выиграл третий этап «Дакара» и стал вторым в общем зачёте

5 января 2017, четверг. 02:24. Авто
Гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев показал лучшее время на третьем этапе ралли-марафона «Дакар-2017» в грузовом зачёте. Россиянин менее чем на минуту опередил чеха Мартина Коломы, опережающего камазовца в общем зачёте.

Экс-лидер генеральной классификации Мартин ван ден Бринк потерял время на второй половине спецучастка, увязнув в песке. Голландец Жерар де Рой проиграл полчаса после неоднократных проблем с колёсами.

«Дакар». Грузовики. Третий этап

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 2:45:51
2. Мартин Коломы («Татра») +0:48
3. Тон ван Генугтен («Ивеко») +1:01
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:33
5. Сергей Вязович (МАЗ) +5:36
6. Ханс Стейси (МАН) +11:38
7. Питер Верслёйс (МАН) +11:50
8. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +12:35

Антон Шибалов (КАМАЗ) +17:11
Айрат Мардеев (КАМАЗ) +21:55
Алеш Лопрайс («Татра») +29:55
Жерар де Рой («Ивеко») +34:16.

«Дакар». Грузовики. Общий зачёт

1. Мартин Коломы («Татра») — 5:57:23
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +0:33
3. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:40
4. Сергей Вязович (МАЗ) +5:40
5. Питер Верслёйс (МАН) +11:20
6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +11:45
7. Ханс Стейси (МАН) +11:54
8. Тон ван Генугтен («Ивеко») +12:51

Антон Шибалов (КАМАЗ) +21:49
Алеш Лопрайс («Татра») +31:05
Жерар де Рой («Ивеко») +33:37
Айрат Мардеев (КАМАЗ) +35:35
Артур Ардавичус (МАН) +38:35.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
КАМАЗ-мастер Дакар — грузовики
Новости. Авто
5 января 2017, четверг
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4 января 2017, среда
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3 января 2017, вторник
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